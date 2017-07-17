Muhtarlara Semos Eğitimi Verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Taha Toplu, Taraklı'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Taha Toplu, Taraklı'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplu, muhtarlara SEMOS uygulaması hakkında bilgiler verirken; ilçedeki ihtiyaçlar hakkında da istişarelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Taha Toplu, Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz ve ilçede görevli muhtarlarla bir araya geldi. Toplu, muhtarlara SEMOS uygulamasıyla ilgili bilgiler verirken; ilçedeki ihtiyaçlar hakkında da istişarelerde bulundu. Taha Toplu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun talimatları doğrultusunda muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyor, ihtiyaçlara hızlı bir şekilde çözümler üretiyoruz. Zaman zaman da muhtarlık otomasyon sistemimiz hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Hamdolsun muhtarlarımızla iyi bir diyalog halindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte de ilişkilerimizi sürdüreceğiz. SEMOS, muhtarlarımızın yetkili oldukları mahalle sınırlarında ikamet eden vatandaşlarla ilgili temel muhtarlık hizmetlerine erişmelerini, Büyükşehir Belediyemizle ilgili talep, şikayet ve önerilerini kurumumuza ileterek çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Muhtarlarımız SEMOS'la anlık olarak bizlere ulaşabiliyor. Bu durum da toplum hayatımıza ciddi anlamda kolaylıklar sağlıyor" diye konuştu.