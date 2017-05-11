  • BIST 95.114
  • Altın 141,223
  • Dolar 3,5862
  • Euro 3,8984
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Muhtarlara 'sıvasız bina' uyarısı

»
Muhtarlara 'sıvasız bina' uyarısı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, ilçede sıvasız bina kalmayacağını belirterek, "Çalışmalar başladı. Görüntü kirliğine izin vermeyeceğiz" dedi

Samsun'un Kavak İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Kavak Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıya tüm mahalle muhtarları katıldı. Başkan Sarıcaoğlu, "Olimpiyatlara hazırlandığımız şu günlerde sıvasız ve boyasız evler ilçemize yakışmıyor. Biz üzerimize düşen görevi yapmak için tüm ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Çevre kirliliğine sebep olacak her türlü kötü kirliliği ortadan kaldırıyoruz. İlçemizin daha güzel görünmesi için çiçekler, ağaçlar dikiyoruz ve ışıklandırmalar yapıyoruz. Bu mücadele tek kişi ile olabilecek bir mücadele değil tüm Kavak olarak omuz omuza verebileceğimiz bir mücadele" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali: Samsun'u tanıtmalıyız10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:00
  • Obeziteye karşı PROTOKOL oturdu10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:45
  • Genel Müdür'den sürpriz ziyaret!10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:15
  • Havza Hastanesi'nin yolları bitiyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:08
  • KORUMA DEMOKRASİ NÖBETİNE DE KATILDI10 Mayıs 2017 Çarşamba 00:05
  • Başkan Yılmaz, Bafra'yı inceledi09 Mayıs 2017 Salı 19:46
  • Terme Belediyesi'nden camilere destek09 Mayıs 2017 Salı 19:43
  • Salıpazarı'nda sıvasız boyasız bina kalmayacak09 Mayıs 2017 Salı 19:33
  • Eğitim Araştırma'da 'maaş isyanı'09 Mayıs 2017 Salı 19:27
  • Havza'da yol seferberliği09 Mayıs 2017 Salı 19:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti