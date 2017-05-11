Muhtarlara 'sıvasız bina' uyarısı

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, ilçede sıvasız bina kalmayacağını belirterek, "Çalışmalar başladı. Görüntü kirliğine izin vermeyeceğiz" dedi

Samsun'un Kavak İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Kavak Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıya tüm mahalle muhtarları katıldı. Başkan Sarıcaoğlu, "Olimpiyatlara hazırlandığımız şu günlerde sıvasız ve boyasız evler ilçemize yakışmıyor. Biz üzerimize düşen görevi yapmak için tüm ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Çevre kirliliğine sebep olacak her türlü kötü kirliliği ortadan kaldırıyoruz. İlçemizin daha güzel görünmesi için çiçekler, ağaçlar dikiyoruz ve ışıklandırmalar yapıyoruz. Bu mücadele tek kişi ile olabilecek bir mücadele değil tüm Kavak olarak omuz omuza verebileceğimiz bir mücadele" dedi.