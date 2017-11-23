Muhtarlardan Başkan Demirkol’a Teşekkür

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahallelerinde yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren Acaryurt, İrice, Köse ve Mutluca...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahallelerinde yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren Acaryurt, İrice, Köse ve Mutluca kırsal mahalle muhtarlarını makamında misafir etti.

Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesinin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren muhtarları kabul etti. Acaryurt Mahalle Muhtarı Halil Akçaba, İrice Mahalle Muhtarı Salih Kırboğa, Köse Mahalle Muhtarı Halil Mol ve Mutluca Mahalle Muhtarı Vehbi Koç'u ayrı zamanlarda misafir eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak diğer mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kent merkezi ve kırsalı ayrımı yapmadan tüm mahallelere eşit şekilde hizmet götürme gayretinde olduklarının altını çizen Başkan Demirkol, ziyaretlerinden dolayı da muhtarlara teşekkür etti.

Ziyaretiyle ilgili açıklama yapan İrice kırsal Mahalle Muhtarı Salih Kırboğa, "Ziyaretimizin sebebi Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol'a teşekkür içindir. Köyümüzün bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Yolları, taziye evimizin ihtiyaçları tamamlandı. Allah razı olsun" dedi.

Acaryurt kırsal Mahalle Muhtarı Halil Akçaba ise, "Başkanımızın çalışmalarının tümünden razıyız. Bütün hizmetleri dört dörtlüktür. Gereken çalışmalar devam ediyor. Bizler başkanımızdan çok çok memnunuz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz, minnettarız" şeklinde konuştu.

Mutluca kırsal Mahalle Muhtarı Vehpi Koç da "Haliliye Belediyemizin sayesinde mahallemizde gerekli çalışmalar yapıldı. Köyümüzün içinde Allah'a çok şükür çamurlu yolumuz kalmamıştır. Tabi bu, Haliliye Belediyesinin çabalarıyla oldu. Başkanımız Fevzi Demirkol'a teşekkür ediyoruz" dedi. Köse kırsal Mahalle Muhtarı Halil Mol, mezralarıyla birlikte mahallelerinde tüm gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, Haliliye Belediyesi ve Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Fevzi Demirkol ise, "Haliliye Belediyesi olarak kent, kırsal ayrımı yapmadan hem şehir merkezimizdeki mahallelerimizde, hem kırsal mahallelerimizde hizmetlerimiz devam ediyor. Kırsalda beş noktada mahalle içi yol çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli zamanlarda vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimiz devam etmektedir. Haliliye Belediyesi olarak kent merkezinde yeni yeşil alanlar, parklar, yeni yollar açıyoruz. Bu çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.