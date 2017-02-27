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Muhtarlardan Başkan Özgüven’e Teşekkür Ziyareti

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Muhtarlardan Başkan Özgüven’e Teşekkür Ziyareti
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i ziyaret eden muhtarlar mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i ziyaret eden muhtarlar mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Ereğli'nin Ulumeşe Mahallesi Muhtarı Ercan Akın ve Melicek Mahallesi Muhtarı Muhittin Yaman, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i ziyaret etti. Muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Özgüven'e plaket takdim ettiler. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Özgüven, "Ereğli'ye hizmet için çıktığımız yolda hedeflerimizi bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Mahallelerimizin, caddelerimizin ve sokaklarımızın sorunlarını çözme noktasında büyük uğraş veriyoruz. Bu anlamda yaptığımız hizmetlerin halkımız tarafından takdir edilmesi bize gurur veriyor. Ereğli'ye hizmet etmek bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Milletimize hizmet etmeyi bize nasip ettiği için Allah'a şükürler olsun. Muhtarlar bizim mesai arkadaşlarımız, hizmetler konusunda yardımlarıyla Ereğlimize hak etiği hizmetleri yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. Ayrıca Ulumeşe ve Melicek mahallelerimizin muhtarlarına bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder ve nice hizmetlerde beraber olmayı dilerim" dedi.

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