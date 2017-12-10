Muhtarlardan Karla Mücadele Ekibine Teşekkür

Ardahanlı bir grup muhtar, yoğun kış şartlarında karla mücadele ederek köy yollarını açan Ardahan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibine teşekkür...

Ardahanlı bir grup muhtar, yoğun kış şartlarında karla mücadele ederek köy yollarını açan Ardahan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibine teşekkür etti.

Muhtarlar adına açıklama yapan Açıkyazı köyü muhtarı Özgür Polat, Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel ve Karla mücadele ekibine teşekkür ederek,

"Kırsalda yaşayanlar olarak kar esaretiyle karşı karşıyayız. Kapanan köy yollarımızın açılması için karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden çalışıyorlar ve şuanda kapalı yolumuz bulunmamaktadır. İl Özel idaresine ve karla mücadele ekibine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.