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Muhtarlardan Manisa Büyükşehir’e Çiçekli Teşekkür

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Muhtarlardan Manisa Büyükşehir’e Çiçekli Teşekkür
Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde yer alan 15 mahalle muhtarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu'nu ziyaret ederek,...

Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde yer alan 15 mahalle muhtarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu'nu ziyaret ederek, ilçelerinde gerçekleşen asfalt çalışması nedeniyle teşekkür etti.

Yeşilköy Mahalle Muhtarı İbrahim Fındıklıoğlu, Yeni Harmandalı Mahalle Muhtarı Salim Dönmez, Çamköy Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil, Aşağı Çobanisa Mahalle Muhtarı Şevki Koç, Sancaklı İğdecik Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Özel, Tepecik Mahalle Muhtarı Muammer Berilgen, Sancaklı Bozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılınç, Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Mustafa Aydemir, Karayenice Mahalle Muhtarı Kamil Deneri, Laleli Mahalle Muhtarı Bedriye Pehlivan, Uzunburun Mahalle Muhtarı İbrahim Çakır, Kalemli Mahalle Muhtarı Rüstem Çapar ve Mehmet Baskak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yol Şube Müdürü Fevzi Demir de hazır bulundu.

Mahalle muhtarları mahallerinde gerçekleştirilen asfalt ve kilit parke çalışmaları için teşekkürlerini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu'na çiçek takdim etti.

Manisa'nın 17 ilçesinde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manisa'mızın 17 ilçesinde ağır kış şartlarından dolayı bozulmalar olan ve yıllardır bakımsız durumda olan yollarda gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmasıyla vatandaşlarımızı modern yollarla buluşturuyoruz. Bu anlamda Şehzadeler ve Yunusemre ilçemizde de gerçekleştirdiğimiz asfalt ve kilit parke çalışmasının mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımız tarafından takdir ediliyor olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerinde bulundu. Ziyarette Gençoğlu mahalle muhtarlarıyla tek tek ilgilenerek taleplerini de dinledi.

Muhtarlardan Manisa Büyükşehir’e Çiçekli Teşekkür

Muhtarlardan Manisa Büyükşehir’e Çiçekli Teşekkür

Muhtarlardan Manisa Büyükşehir’e Çiçekli Teşekkür

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