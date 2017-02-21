Muhtarlardan Seçmenlere Çağrı

Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Çelik, 16 Nisan'da yapılacak referandum için listelerin 26 Şubat'a kadar askıda kalacağını söyledi.

Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Çelik, 16 Nisan'da yapılacak referandum için listelerin 26 Şubat'a kadar askıda kalacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Bursa Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Çelik ve yönetimi, seçmenlerin konuya duyarlılık göstermelerini istedi. Bursa Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Çelik, "Vatandaşların sandıkta kanaatlerini belirtmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Adres değişikliği yapanlar İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek oradan alacakları evraklarla İlçe Seçim Kurullarına teslim etmesi gerekiyor. 16 Nisan'da yapılacak seçimlerde yeni adreslerinde oylarını kullanacaklar. Bununla alakalı bizler de yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Gemlik'te 16 Nisan referandum için 215 sandıkta 80 bin seçmen sandık başına gidecek.