Muhtarlıklar Dairesi Hizmetleri Yerinde İnceliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan ve daire personeli Yunusemre ilçesindeki muhtar ziyaretlerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan ve daire personeli Yunusemre ilçesindeki muhtar ziyaretlerine devam ediyor. Muhtar ziyaretlerinde yapılan hizmetler de yerinde inceleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan ve daire personelleri Yunusemre ilçesinde muhtar turlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde Yayla Mahalle Muhtarı Erdoğan Turak, Otmanlar Mahalle Muhtarı Davut Çelik, Bağyolu Mahallesi Muhtarı Ferudun Yılmaz, Türkmen Mahallesi Muhtarı Mustafa Solmaz, Kışla Mahallesi Muhtarı Ahmet Muslu, İlyasçılar Muhtarı Erdoğan Kartal, Osmancalı Muhtarı Bekir Akdeniz, Recepli Muhtarı Emin Bozbay, Demirci Muhtarı Cafer Gözen, Mollasüleymanlı Mahallesi Muhtarı Sebahattin Alan, Karayağcıhacılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözlet'i ziyaret etti.

Muhtarlar ile bir araya gelen Arslan, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.