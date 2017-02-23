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Müjdat Gezen Sanat Merkezi Kundakçısı Yeniden Gözaltına Alındı

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi Kundakçısı Yeniden Gözaltına Alındı
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Zanlı, hakkında verilen kararın ardından yeniden gözaltına alındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran ve polisler ekiplerince dün Sancaktepe'de yakalanan Mehmet Ali Aligül'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesi savcılığın bu itirazını reddederek adli kontrol şartında direnmişti.

Mahkemenin bu kararına soruşturma savcılığı bu kez üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Mahkemesi zanlı Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından zanlı Mehmet Ali Aligül yeniden gözaltına alındı. Zanlı Aligül'ün yarın yeniden Anadolu Adliyesine çıkarılacağı kaydedildi.

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