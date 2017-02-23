Müjdat Gezen Sanat Merkezi Zanlısının Serbest Bırakılmasına Savcıdan İkinci İtiraz

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlının adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlının adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Adli kontrol şartı veren mahkemenin, kararında direnmesi üzerine savcılık bu kez bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran ve polisler ekiplerince dün Sancaktepe'de yakalanan Mehmet Ali A. bugün Anadolu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesinin bu kararına soruşturma savcılığı hemen itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme adli kontrol kararında direnerek savcılığın talebini ikinci kez reddetti. Bunun üzerine savcılık bir üst mahkemeye itiraz ederek zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.