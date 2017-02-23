  • BIST 89.078
  • Altın 142,414
  • Dolar 3,5779
  • Euro 3,7733
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne Saldıran Mehmet Ali G. Emniyetteki Sorgusunun Ardından Adliyeye Sevk Edildi. Zanlı Çıkışta, "Abdulhamid Han’ın Torununa Laf Söylediği İçin Yaptım" Dedi.

» »
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne Saldıran Mehmet Ali G. Emniyetteki Sorgusunun Ardından Adliyeye Sevk Edildi. Zanlı Çıkışta, "Abdulhamid Han’ın Torununa Laf Söylediği İçin Yaptım" Dedi.
IHAAW131018-ASA/23-02-2017 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran Mehmet Ali G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

IHAAW131018-ASA/23-02-2017 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran Mehmet Ali G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkışta, "Abdulhamid Han'ın torununa laf söylediği için yaptım" dedi. 23.02.2017 13:10:18 TSI NNNN

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enver Aysever’e 10 Bin Tl Adli Para Cezası23 Şubat 2017 Perşembe 12:03
  • İş Ortağını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi23 Şubat 2017 Perşembe 11:53
  • Yalova’da "Skunk" Adlı Yeni Nesil Uyuşturucu Ele Geçirildi23 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Hatay’da Trafik Kazası: 2 Ölü23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Oğlunun Katiline Müebbet Verilmeyince Anne Sinir Krizleri Geçirdi23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Fetö Davalarında Başsavcılar Kürsüde23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Bingöl’deki Terör Soruşturmasında 1 Kişi Tutuklandı23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Uyuşturucu Satan Müzisyen Tutuklandı23 Şubat 2017 Perşembe 11:38
  • Uyuşturucu Madde Sanığı Bu Sefer De Çalışanından Özür Diledi23 Şubat 2017 Perşembe 11:38
  • Bombacı Teröristin Kimliği 90 Gün Sonra Belirlendi23 Şubat 2017 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti