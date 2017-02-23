IHAAW131018-ASA/23-02-2017 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran Mehmet Ali G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkışta, "Abdulhamid Han'ın torununa laf söylediği için yaptım" dedi. 23.02.2017 13:10:18 TSI NNNN
- BIST 89.078
- Altın 142,414
- Dolar 3,5779
- Euro 3,7733
- Samsun 16 °C
- İstanbul 11 °C
- Ankara 6 °C
- İzmir 10 °C
- Ordu 9 °C
- Sinop 13 °C
- Giresun 10 °C
- Amasya 10 °C
- Rize 10 °C
- Trabzon 9 °C
- Laboratuvar Çalıştayları Devam Ediyor
- Halil Akyüz Huzurevi Sakinlerinin Resimleri Büyükşehir’de Sergileniyor
- 3 İlde Göçmen Operasyonu
- Esenler’de Kaçak Sigara Operasyonu
- Hamsi Sezonu Bitti Gibi...
- Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret
- Bursa Kırsal Kalkınmada Da Öncü
- Bağlama Eğitimi Başladı
- Türkiye’de İlk 100’e Giren Kocaelili Firmalar Ödüllerine Kavuştu
- Aydıntepe’de Muhtarlar Ve Çiftçilere Tarım Destekleri Anlatıldı
- Cenazeden Ürken Din Görevlilerine Uygulamalı Kurs
- Çaykur Rizespor’da Birlik Ve Beraberlik Mesajı
- Büyük Cami Projesi Haziran Ayında Başlayacak
- Gülşehir’de Atletizm Seçme Yarışları Yapıldı
- Şehit Ailesi Ve Gazilere Ücretsiz Src Belgesi Verilecek
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne Saldıran Mehmet Ali G. Emniyetteki Sorgusunun Ardından Adliyeye Sevk Edildi. Zanlı Çıkışta, "Abdulhamid Han’ın Torununa Laf Söylediği İçin Yaptım" Dedi.
IHAAW131018-ASA/23-02-2017 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran Mehmet Ali G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
3 İlde Göçmen OperasyonuHatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adana, İzmir ve Hatay'ın Antakya ile Altınözü ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yabancı tanıtım...
Esenler’de Kaçak Sigara Operasyonuİstanbul'da 76 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne Saldıran Mehmet Ali G. Emniyetteki Sorgusunun Ardından Adliyeye Sevk Edildi. Zanlı Çıkışta, "Abdulhamid Han’ın Torununa Laf Söylediği İçin Yaptım" Dedi.IHAAW131018-ASA/23-02-2017 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran Mehmet Ali G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
25 Aralık Kumpas Davasında 7 Tutuksuz Sanık Hakkında Yakalama Kararı ÇıkarıldıTakipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla 69 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz 7 sanığın "ByLock" kullanıcısı...
Viranşehir Patlamasını Provoke Eden 30 Şahıs Adliyeye Sevk EdildiŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat Cumartesi akşamı Emniyet ve Adliye lojmanlarına yönelik düzenlenen ve biri çocuk iki kişinin şehit olduğu...
- Keçi Kuzuya Benzer Bir Yavru Doğurdu
- Artık Onun Da Sıcak Bir Yuvası Var
- Adıyaman’da İş Yerlerine Güvenlik Kamerası Takılması Zorunluluğu Getirildi
- 12 Yıllık Çaycı Yöntemini Değiştirdi, 400 Çay Satmaya Başladı
- Antalya’nın Fethi İlk Defa Görkemli Kutlanacak
- (Özel Haber) İran, Türk Tırlarını Mahkeme Kararına Rağmen 11 Aydır Bırakmıyor
- Şırnak Valisi Ali İhsan Su:
- (Özel Haber) Sakarya’da Çöp Ev Operasyonu
- Buz Çeşme
- Yeni Kent Meydanı Tez Konusu Oldu
- (Özel Haber) Engelli Kadınlar Hayata Örgü Şişleriyle Tutunuyor
- Memur-sen Genel Başkanı Yalçın: "İş Güvencesini Korumakta Kararlıyız"
- Kars’a Eksi 20 Derece Soğukta Leylek Geldi
- Samsun’da Karaya Oturan Gemi İçin Yargıtay Kararı Bekleniyor
- Engelli Kadını Sevindiren ‘Ceza’
- Tsk’da Baş Örtüsünün Serbest Olması En Çok 28 Şubat Mağdurlarını Sevindirdi
- Gönüllü Torunlar Aranıyor
- Batıda Bahar Havası, Doğu’da Kış Cefası
- Ünlü İşadamı Mehmet Kazancı’nın Acı Günü
- Umurbey Havacılık Festivaline Hazırlanıyor
1/20
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.