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Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni Kundaklayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni Kundaklayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. emniyetteki sorgusunun ardından tekrar adliyeye sevk edildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. emniyetteki sorgusunun ardından tekrar adliyeye sevk edildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. Anadolu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine soruşturma savcılığı karara itiraz etmişti. Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesinin kararında direnmesi üzerine itirazı reddedilen soruşturma savcılığı bir üst mahkemeye itiraz ederek zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Kararı değerlendiren üst mahkeme Mehmet Ali A. hakkında tekrar yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Mehmet Ali A. tekrar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali A. Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Mehmet Ali A. emniyetten çıkarıldığı sırada, "Referandumla hiç bir alakası yok bu konunun. Müjdat Gezen'in saygısızlığından dolayı" dedi.

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