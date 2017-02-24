Müjdeyi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesine yapılacak olan Hipodrom inşaatının Mart ayı içinde başlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesine yapılacak olan Hipodrom inşaatının Mart ayı içinde başlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Döşemealtı ilçesine yapılacak hipodrom ile ilgili bilgiler verdi. Hipodromun Döşemealtı Yağca Mahallesi sınırları içerisindeki 811 dönümlük arazi üzerine kurulacağını belirten Çavuşoğlu "Şubat ayında ihalesi yapılan hipodromumuz için gerekli son değerlendirmeler yapıldı. Hipodromumuz içerisinde gerekli her türlü tesisi barındıracak. Silis kumlu pisti ve sadece Veliefendi hipodromunda olan 2042 metre uzunluğunda sentetik pist olacak. Gece koşuları da yapılabilecek. Hipodrom inşaatımıza Mart ayı ile birlikte başlanacak ve inşallah yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor" dedi.

İnşaatına başlanacak hipodromun içerisine yapılması planlanan tesisler ise şu şekilde; Tribün binası, ahır binaları (24 Box 2 Katlı), doping kontrol binası (7 Box), kır kahvesi binası, atölye binası, eyerleme binası, kamera kulesi ve platformu , su deposu 500 metreküp, pist sulama su deposu bin 500 metreküp, enerji binası, trafo binaları, led skorboard ve ekran (100 metrekare), nalbanthane, at kliniği, gösteri ve tırıs padoğu, sentetik pist (2042 M. A: 41.000 metrekare), silis kumlu pist (1897 M. A: 38.000 metrekare), ambulans yolu, bitkisel peyzaj işleri (Yaklaşık 100.000 metrekare) , gece aydınlatması , kapalı lonj ve at indirme rampası hipodromda yer alacak.