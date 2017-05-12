  • BIST 95.410
  • Altın 142,123
  • Dolar 3,5933
  • Euro 3,9070
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

Mükellef Ve Su Abonelerinine Bilgi Güncelleme Uyarısı

» »
Mükellef Ve Su Abonelerinine Bilgi Güncelleme Uyarısı
Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada; sistemlerinde mükellef bilgileri güncel olmayan vatandaşların...

Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada; sistemlerinde mükellef bilgileri güncel olmayan vatandaşların 15 Mayıs Pazartesi Günü'ne kadar bilgilerini güncellemelerini istedi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şöyle:

"5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 47.Maddesi kapsamında ve konunla ilgili olarak yayınlanan Başbakanlık Genelgelerinde yayınlanan tüm kurumların kendi bilgisayar ortamlarında tuttukları mükellef bilgilerini T.C. numarasını da içerecek şekilde güncellemelerini ve Vergi Usul Kanunu'nun 157. Maddesi uyarınca bilinen iş ve ikamet yerini değiştiren mükelleflerimizin yeni adreslerini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümüze bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Belediyemizce hem yasal zorunluluk gereği hem de sizlere daha iyi hizmet vermek adına eksik olan mükellef bilgilerinin güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu güncelleme çalışmaları dahilinde, vergi ve abonelik mükellifiyetinizin kendi adınıza olması durumunda, T.C. kimlik numaranız ve sizlere uluşabileceğimiz telefon numaraları ile ilgili bilgilerinizin güncellenmesi için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmanızı rica ederiz."

Konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin; 0284 214 77 25-26-27-28, Dahili; 103-104-105-106-108-131 numaralarından Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşabilecekleri kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır’da Terör Operasyonu: 6 Tutuklama12 Mayıs 2017 Cuma 13:33
  • Diyarbekirspor’dan Destek Çağrısı12 Mayıs 2017 Cuma 13:28
  • Ordu’nun Kadastrosu 66 Yıl Sonra Bitti12 Mayıs 2017 Cuma 13:28
  • Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:12 Mayıs 2017 Cuma 13:28
  • Memur-sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier:12 Mayıs 2017 Cuma 13:28
  • Engellilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi12 Mayıs 2017 Cuma 13:28
  • Van’da "Gençliğe Kurulan İnanç Tuzakları" Konferansı12 Mayıs 2017 Cuma 13:24
  • Öğrencilere Trafik Semineri12 Mayıs 2017 Cuma 13:24
  • Elazığ’da ‘Engelsiz Yaşam Fuarı’12 Mayıs 2017 Cuma 13:24
  • Şekerbank İle Kesob Arasında Protokol İmzalandı12 Mayıs 2017 Cuma 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti