Mülteci Faciasında Ölü Sayısı 21’e Yükseldi

Kocaeli Kefken açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Kocaeli Kefken açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Kefken açıklarında sabaha karşı saat 05.25'te içinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ilk etapta 40 göçmen kurtarılmıştı. Devam eden çalışmalar hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada 21 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ekipler, kayıp olan göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.