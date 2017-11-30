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Mülteci Kadınlar Esogü’de Ata Binerek Stres Attılar

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Mülteci Kadınlar Esogü’de Ata Binerek Stres Attılar
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen "Toplumsal Cinsiyet Temelli...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Turuncu Aktivizm Kampanyası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi danışanı olan Suriyeli ve Iraklı mülteci kadınlar ata binerek stres attılar.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen "Güzel Yarınlara Dörtnala" isimli etkinlikte, kadınlar önce profesyonel biniciler tarafından sergilenen atlı gösteriyi izledi. Gösterinin ardından Öğretim Görevlisi antrenör Ali Ekber Ün mülteci kadınlara yüksekokuldaki atlar ve binicilik hakkında temel bilgiler verdi. Sonrasında at antrenörlerinin yönlendirmeleri ile ilk kez ata binen kadınlar keyifli anlar yaşadı.

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