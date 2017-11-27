  • BIST 104.760
  • Altın 162,538
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 12 °C

Mültecileri İstanbul Yerine Düzce’de Bıraktılar

» »
Mültecileri İstanbul Yerine Düzce’de Bıraktılar
TEM otoyolu Düzce kesiminde yaya olarak yürüyen 115 mülteci yakalandı.

TEM otoyolu Düzce kesiminde yaya olarak yürüyen 115 mülteci yakalandı. Mültecilerin insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Düzce'de bırakıldığı öğrenildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından TEM otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde bir dinlenme tesisi yakınında her iki şeritte yol üzerinde yaya şekilde yürümekte olan 50 Afganistan, 62 Pakistan, 2 Myanmar,1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 115 kişi yakalandı. Şahısların yapılan pasaport kontrolünde kaçak yollar ile İran sınırından ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, kaçak mültecilerin İstanbul diye Düzce'de bırakıldığı öğrenildi.

Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığında bekletilen mültecilere jandarma ekipleri tarafından yemek ikramında bulunuldu. Jandarmadan yemeklerini alan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesinde karınlarını doyurdular. Yürümekte zorlanan bazı mültecilere ise askerler yürümesinde ve yemek yemesinde yardımcı oldular.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonetten 10 Çuval Gıda Maddesi Çalan Şahıs Tutuklandı27 Kasım 2017 Pazartesi 19:08
  • Antalya’da Fetö’den 1 Tutuklama27 Kasım 2017 Pazartesi 19:03
  • Mültecileri İstanbul Yerine Düzce’de Bıraktılar27 Kasım 2017 Pazartesi 19:03
  • Gaziantep’te Komşuların Silahlı Baskınında 2 Kardeş Yaralandı27 Kasım 2017 Pazartesi 18:58
  • Polis Memuru Kalbine Yenildi27 Kasım 2017 Pazartesi 18:58
  • Şırnak’ta 20 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi27 Kasım 2017 Pazartesi 18:58
  • Edremit’te Kayan Araç Takla Atıp Ağaca Çarptı: 1 Ölü27 Kasım 2017 Pazartesi 18:53
  • Sudan’da Yakalanan Fetö’nün Para Kasası Tutuklandı27 Kasım 2017 Pazartesi 18:48
  • Bingöl’de Toprağa Gömülü Terörist Cesedi Bulundu27 Kasım 2017 Pazartesi 18:38
  • Bitlis’te İki Eyp İmha Edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti