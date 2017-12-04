  • BIST 104.055
  • Altın 160,641
  • Dolar 3,9185
  • Euro 4,6515
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 18 °C

Mültecilerin İmdadına Kütahya Sosyal Yardım Ve Kültür Vakfı Üyeleri Yetişti

» »
Mültecilerin İmdadına Kütahya Sosyal Yardım Ve Kültür Vakfı Üyeleri Yetişti
Kütahya Sosoyal Yardım ve Kültür Vakfı üyeleri, mülteci ailelerini evlerinde ziyaret ederek, kaban, bot ve gıda maddeleri dağıtımı yaptı.

Kütahya Sosoyal Yardım ve Kültür Vakfı üyeleri, mülteci ailelerini evlerinde ziyaret ederek, kaban, bot ve gıda maddeleri dağıtımı yaptı.

Kış ayı ile birlikte mağdur durumda olan mültecilerin imdadına Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı üyeleri yetişti.

Vakıf yetkilileri, "Valilik Göç İdaresi Müdürlüğü Kütahya'da 6 bin 700 mülteci bulunduğunu belirterek sivil toplum kuruluşlarını mültecilere yardım elini uzatmaya çağırdı.Biz de Vakıf olarak gerek Yönetim Kurulumuz ve gerekse Vakıf Bayanlar Kurulu Üyelerimizle birlikte Mültecileri kaldıkları evlerde ziyaret etmeyi ve onlara kaban,bot ve gıda maddeleri götürmeyi uygun bulduk. Kütahya'nın çeşitli semtlerinde oturan maalesef yetersiz ortamlarda bulunan Afganlı,Suriyeli ve Iraklı mülteci kardeşlerimize ve çocuklarına kaban,bot ve gıda maddelerini kendilerine teslim ettik.Onlarla sohbet ederek sorunlarını istek ve dileklerini dinledik.Bebeklere ve küçük çocuklara süt,mama gibi ihtiyaçlarını karşıladık.Bu yardımlar bir defa değil periyodik olarak devam edecektir" dediler.

Vakıf Bayanlar Kurulu Başkanı Yıldız Güral ise, "Biz Vakıf Bayanlara Kurulu olarak Sapanca ve çevresine 2 günlük bir gezi yapmıştık.Bu geziden 10 bin TL gelir sağladık.Bu gelirle Mültecilere ve özellikle okullarda öğrenci olan çocuklara kaban,kazak,pantolon ve bot alarak onların sevinçlerine ortak olduk.Küçük çocukları ve bebekleri olan annelere ise süt,mama ve gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz.Bu hizmetlerimiz 12 ay devam edecektir" şeklinde konuştu. (EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Kadın Hakları Günü Mesajı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Bina Yöneticilerine ’Asansör’ Uyarısı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Başkan Bakıcı Haftaya Personeli İle Birlikte Başladı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • İşaret Dili Kursiyerlerinden Engeliler Günü’ne Özel Klip04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Baba Oğul 7 Ayda 93 Kilo Verdi04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Seydişehir Belediyesinden Okullara Trafik Parkuru04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Komek’ten Dünya Yetimlerine Yardım Eli04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Vali Toprak’tan Şemdinli İlçesine Ziyaret04 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • Gaziantep’te Ayılar Kış Uykusunu Unuttu04 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
  • Yaşlıları ‘Baş Tacı’ Ettiler04 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti