  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C

Mültecilerin Türkçe Azmi

» »
Mültecilerin Türkçe Azmi
Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Manisa'da yaşayan mültecilere yönelik Türkçe Okuma Kursu açarak, Türkçe öğrenmelerini ve yaşadıkları...

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Manisa'da yaşayan mültecilere yönelik Türkçe Okuma Kursu açarak, Türkçe öğrenmelerini ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlamalarına katkı veriyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta Suriye, Irak, İran, Afganistan, Arakan ve Kongolu öğrenciler eğitim alıyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, sınıfları ziyaret ederek Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

Ülkelerinde yaşadıkları iç savaş nedeniyle ülkemize gelen yabancılara devlet olarak baktıklarını ifade eden Kanca, aynı zamanda onların eğitimlerine de yardımcı olduklarını kaydetti. Kanca, "Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik merkez binamızda açılan kursların yanı sıra 6 ayrı okulda 9 kursumuz devam ediyor. HEM öğretmenlerimizin kurs sınıflarını ziyaret ederek Türkçe öğrenen öğrencilerimizle tanıştık. Gazi İlkokulu, İstiklal İlkokul, Ali Rıza Çevik Ortaokulu ve İsmet İnönü Kız Teknik Lisesi ve Necatibey İlkokulundaki kurs merkezlerimizde 120 öğrenci Türkçe öğreniyor. Açtığımız kurslarla onların Türkçe öğrenmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrencilere Yeni Dönem Sınav Sistemi Anlatıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 16:23
  • Mondelez International Yöneticilerinden Saü’lü Öğrencilere Seminer09 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
  • “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Kadına Yönelik Şiddet” Atölyesi09 Aralık 2017 Cumartesi 12:58
  • Bingöl’de Köy Okulları İçin Kermes09 Aralık 2017 Cumartesi 12:48
  • “Model Birleşmiş Milletler Simülasyon” Etkinliği Sertifika Töreni09 Aralık 2017 Cumartesi 12:48
  • Batman’da ’Askıda Kitap’ Projesi09 Aralık 2017 Cumartesi 12:38
  • Öğrenciler Yaptıkları Kodlamayla Robotları Dans Ettirdi09 Aralık 2017 Cumartesi 12:23
  • Geleceğin Aşçıları Yetişiyor09 Aralık 2017 Cumartesi 12:18
  • Rektör Bağlı, Japonya Büyük Elçiliği Ödül Törenine Katıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Tegv’de ‘İnsan Hakları Ve Demokrasi’ Semineri09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti