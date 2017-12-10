Mültecilerin Türkçe Azmi

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Manisa'da yaşayan mültecilere yönelik Türkçe Okuma Kursu açarak, Türkçe öğrenmelerini ve yaşadıkları...

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Manisa'da yaşayan mültecilere yönelik Türkçe Okuma Kursu açarak, Türkçe öğrenmelerini ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlamalarına katkı veriyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta Suriye, Irak, İran, Afganistan, Arakan ve Kongolu öğrenciler eğitim alıyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, sınıfları ziyaret ederek Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

Ülkelerinde yaşadıkları iç savaş nedeniyle ülkemize gelen yabancılara devlet olarak baktıklarını ifade eden Kanca, aynı zamanda onların eğitimlerine de yardımcı olduklarını kaydetti. Kanca, "Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik merkez binamızda açılan kursların yanı sıra 6 ayrı okulda 9 kursumuz devam ediyor. HEM öğretmenlerimizin kurs sınıflarını ziyaret ederek Türkçe öğrenen öğrencilerimizle tanıştık. Gazi İlkokulu, İstiklal İlkokul, Ali Rıza Çevik Ortaokulu ve İsmet İnönü Kız Teknik Lisesi ve Necatibey İlkokulundaki kurs merkezlerimizde 120 öğrenci Türkçe öğreniyor. Açtığımız kurslarla onların Türkçe öğrenmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.