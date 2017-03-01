Munzur Çayı’nda 90 Kiloluk Sazan Balığı Yakaladılar

Batmanlı balıkçının Muzur Çayı'nda yakaladığı 90 kilogramlık sazan balığı ilgi odağı oldu.

Batmanlı balıkçının Muzur Çayı'nda yakaladığı 90 kilogramlık sazan balığı ilgi odağı oldu.

Yıllardır Batman Çarşı Mahallesi'nde balık satışı yapan Faysal Akdeniz, balık avlamak için arkadaşlarıyla beraber Munzur Çayı'na gitti. Ağı çaya salan Akdeniz ve arkadaşları kısa süre sonra büyük bir balığın ağı çekiştirdiğini görünce ağı kıyıya çekmeye başladılar. Ağa takılan sazan balığını gören Akdeniz ve arkadaşları balığın büyüklüğü karşısında şaşkına döndü. 90 kilogramlık balığı arabaya atıp Batman'a getiren Akdeniz, işyerinin önünde sergiledi. 2017 yılının ilk büyük sazan balığı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla balığın fotoğraflarını çekti. Balığı parçalayıp satacağını söyleyen Balıkçı Faysal Akdeniz, balığa olan ilgi nedeniyle hemen kesmeyeceğini anacak sergiledikten sonra parçalayıp kilo halinde satacağını söyledi.