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Muradiye Okullarının Lys Gururu

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Muradiye Okullarının Lys Gururu
Muradiye Okulları Nene Hatun Fen Lisesi öğrencilerinden Beyza Gürbüz ve Züleyha Seyhan, LYS-2017 sınavında dereceye giren öğrencilerden oldu.

Muradiye Okulları Nene Hatun Fen Lisesi öğrencilerinden Beyza Gürbüz ve Züleyha Seyhan, LYS-2017 sınavında dereceye giren öğrencilerden oldu.

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından matematik-fen testlerinde tüm soruları doğru cevaplayan Muradiye Okulları Nene Hatun Fen Lisesi öğrencisi Beyza Gürbüz MF puan türlerinin tümünde Türkiye birincisi olurken, yine aynı okulun öğrencisi Züleyha Seyhan da MF-1 puan türünde Türkiye üçüncüsü oldu.

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