  • BIST 105.635
  • Altın 156,528
  • Dolar 3,8499
  • Euro 4,5446
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Islah Osb’ye Dönüşüyor

» »
Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Islah Osb’ye Dönüşüyor
Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin Islah Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi konusunda 10 Ağustos'ta düzenlenen ilk toplantının ardından...

Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin Islah Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi konusunda 10 Ağustos'ta düzenlenen ilk toplantının ardından yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların karşılaştıkları sorunlar ve Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin Islah OSB'ye dönüştürülmesi için yapılacak müracaat ve yürütülecek işlemler konusunda iki toplantı arasında yapılan çalışmalar görüşülerek bundan sonra yapılacaklar ele alındı.

Toplantıda; toplam alan büyüklüğü 4 bin 500 dönüm olup imar ve yapı parseli olarak yaklaşık 3 bin dönüm büyüklüğe sahip olan Muradiye sanayi alanında, en küçüğü 5 bin metrekare olan çeşitli büyüklükte 209 parsel bulunduğu, bu parsellerden 120'sinin yapılaşmış ve çeşitli sektörlerde üretim yapan faal tesislerden oluştuğu ifade edildi. Vali Güvençer başkanlığında yapılan ilk toplantıdan sonra, Muradiye Sanayisini Geliştirme Derneği ve diğer paydaş kurumların katılımı ile bir gerekçe raporu hazırlandığı, gerekçe raporu ve 78 işyerinin başvuru dilekçelerinden oluşan dosyanın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ve Valiliğe teslim edildiği belirtildi. Muradiye Sanayisini Geliştirme Derneği tarafından talep toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, ön çalışma sırasında öncelikli hedef alan dışında kalan, ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına değişiklik yapılması konusunda görüş sorulan söz konusu alanla ilgili, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kullanım kararları ve plan hükümleri açısından Islah Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanmasında herhangi bir sakıncanın olmadığının bildirildiği kaydedildi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde yakın zamanda yayınlanması beklenen Yönetmeliğin hemen sonrasında Bakanlığa müracaat edilerek OSB statüsüne geçme çalışmalarına süratle devam edileceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkçı Esnafının Kent Meydanı Kaygısı06 Aralık 2017 Çarşamba 15:08
  • Bakan Ağbal: “İhtiyatlı Davranacağız, Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatacağız”06 Aralık 2017 Çarşamba 15:03
  • Burhaniye’de Arıcılık Kursu İlgi Gördü06 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Memur-sen Kasım Ayı Açlık Ve Yoksulluk Rakamlarını Açıkladı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Ordu Heyeti, İtalya’da Fındık Tarımını İnceledi06 Aralık 2017 Çarşamba 14:33
  • Doany: "Türkiye’yi Geleceğe Bağlamak İçin Çalışıyoruz"06 Aralık 2017 Çarşamba 14:33
  • Müteahhitlerden ’Fahiş Demir Zammı’ Tepkisi06 Aralık 2017 Çarşamba 14:25
  • Akdeniz Kimyevi Maddeler İhracatı Kasım’da Artış Oranı Yüzde 3106 Aralık 2017 Çarşamba 14:24
  • Büyükşehir Belediyesi 2 Bin Ceviz Fidanı Dağıttı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
  • Hanlı Pazar Başiskele’de Açıldı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti