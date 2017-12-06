Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Islah Osb’ye Dönüşüyor

Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin Islah Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi konusunda 10 Ağustos'ta düzenlenen ilk toplantının ardından...

Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin Islah Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi konusunda 10 Ağustos'ta düzenlenen ilk toplantının ardından yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların karşılaştıkları sorunlar ve Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin Islah OSB'ye dönüştürülmesi için yapılacak müracaat ve yürütülecek işlemler konusunda iki toplantı arasında yapılan çalışmalar görüşülerek bundan sonra yapılacaklar ele alındı.

Toplantıda; toplam alan büyüklüğü 4 bin 500 dönüm olup imar ve yapı parseli olarak yaklaşık 3 bin dönüm büyüklüğe sahip olan Muradiye sanayi alanında, en küçüğü 5 bin metrekare olan çeşitli büyüklükte 209 parsel bulunduğu, bu parsellerden 120'sinin yapılaşmış ve çeşitli sektörlerde üretim yapan faal tesislerden oluştuğu ifade edildi. Vali Güvençer başkanlığında yapılan ilk toplantıdan sonra, Muradiye Sanayisini Geliştirme Derneği ve diğer paydaş kurumların katılımı ile bir gerekçe raporu hazırlandığı, gerekçe raporu ve 78 işyerinin başvuru dilekçelerinden oluşan dosyanın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ve Valiliğe teslim edildiği belirtildi. Muradiye Sanayisini Geliştirme Derneği tarafından talep toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, ön çalışma sırasında öncelikli hedef alan dışında kalan, ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına değişiklik yapılması konusunda görüş sorulan söz konusu alanla ilgili, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kullanım kararları ve plan hükümleri açısından Islah Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanmasında herhangi bir sakıncanın olmadığının bildirildiği kaydedildi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde yakın zamanda yayınlanması beklenen Yönetmeliğin hemen sonrasında Bakanlığa müracaat edilerek OSB statüsüne geçme çalışmalarına süratle devam edileceği öğrenildi.