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Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor

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Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor
Eskişehir'de faaliyet gösteren Murat 124 sevdalıları yeni üyelerini bekliyor.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Murat 124 sevdalıları yeni üyelerini bekliyor.

Geleneksel hale getirdikleri buluşmalara devam eden Murat 124 sevdalıları, büyük projelere hazırlanıyor. Eskişehir'de bulunan tüm Murat 124 modellerini kendi bünyelerinde görmek istediklerini söyleyen Grup Başkanı Recep Gürlü, "Şimdiye kadar uzun mesafeler katettik. Bundan sonrada yeni üyelerimizle birlikte yeni ve daha büyük projelere imza atacağız. Eskişehir'de Murat 124 kullanan bir çok vatandaş yer alıyor. Bu otomobillerin hepsini biz bünyemize görmek istiyoruz. Bize katılmalarını rica ediyoruz" dedi.

Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor

Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor

Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor

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