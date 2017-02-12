Muratapaşa’dan Sevgililer Gününde 15 Dakikada Bir Nikah

Muratpaşa Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde her 15 dakikada bir nikah kıyacak.

Muratpaşa Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde her 15 dakikada bir nikah kıyacak.

Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, bu yıl salı gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en yoğun günlerinden birini yaşayacak. Muratpaşa'daevlilik tarihini daha da özel kılmak isteyen 21 çift nikah için 14 Şubat'ı seçti. Muratpaşa Belediyesi hizmet binasında bulunan evlendirme salonunda saat 10.30nikahlar kıyılmaya başlayacak ve her 15 dakikada bir yeni bir çift dünya evine girecek.