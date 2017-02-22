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Muratbey Uşak, Europe Cup’ta Çeyrek Finalde

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Muratbey Uşak, Europe Cup’ta Çeyrek Finalde
FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma mücadelesinin rövanşında Muratbey Uşak, Romen rakibi CSM CSU Oradea'yı 106-82 yendi.

FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma mücadelesinin rövanşında Muratbey Uşak, Romen rakibi CSM CSU Oradea'yı 106-82 yendi. İlk maçı 10 sayı farkla kaybeden Uşak ekibi, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Antonio Conde xx, Manuel Mazzoni xx, Sergei Beliakov xx

Muratbey Uşak: Zach xxxx 30, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan xxx 12, Harrison xx 9, Freimanis xxx 10, Vasiliauskas xxxx 28, Hakan Demirel x, Kairys x 2, McKissic xxx 17

CSM CSU Oradea: Mirkovic xxx 15, Zeno xxx 21, Mandache xx 10, Petrisor x, Lucic xx 8, Nicoara xx 6, Denilson xx 11, Tibirna xx 11, Pasalic x, Nicolescu x

1. Periyot: 30-19 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 58-44 (Muratbey Uşak lehine)

3. Periyot: 80-66 (Muratbey Uşak lehine)

Beş faul: Kairys (Muratbey Uşak) Denison (CSM CSU Oradea)

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