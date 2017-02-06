Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde Kış Etkinliği

AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı tarafından Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde "Ak Parti Kış Etkinliği" düzenlendi.

AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı tarafından Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde "Ak Parti Kış Etkinliği" düzenlendi.

Ak Parti Kış Etkinliğine; Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, İl Genel Meclisi Üyeleri, Ak Parti Gediz İlçe Teşkilatı, Ak Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı Şule Bilgili, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Eski Gediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri ile Gediz Mahalle Muhtarları katıldı.

Etkinlikte Muratdağı Termal Kayak Merkezi alanına gelen kayak severlere meşhur Gediz Tarhana Çorbası ikram edildi. Tarhana çorbası içerek ısınan kayak severler, gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkardılar.

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, özellikle hafta sonları başta olmak üzere çevre illerden de çok sayıda vatandaşın kayak merkezine geldiğini belirterek, "Türkiye'de hem kayak sporu hem de termal sıcak su bakımından zengin olan ilçemiz için bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bugün burada düzenlenen etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı bu güzel ortamı hissederek kayak sporu yapmaya davet ediyorum" dedi.