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Muratlı Belediye Başkanından Genel Müdür Başa’ya Ziyaret

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Muratlı Belediye Başkanından Genel Müdür Başa’ya Ziyaret
Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Tepe ve Genel Müdür Başa arasında TESKİ'nin Muratlı ilçesinde yaptığı yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Tepe, TESKİ'nin il genelinde yürüttüğü çalışmaları gayet başarılı bulduğunu ifade ederek, "TESKİ'yi yakından takip ediyoruz. TESKİ kısa zamanda çok büyük altyapı yatırımları yaptı ve yapmaya da devam ediyor. TESKİ Muratlı İlçe Merkezinde tüm kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı. Şu anda Muratlı'nın Balabanlı Mahallesinde de içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Böylesine yoğun bir çalışma temposunda çalışıyor olmanızdan dolayı ve Muratlı'nın kaderini olumlu yönde değiştirecek TESKİ'nin yapmış olduğu tüm yatırımlardan dolayı TESKİ'yi tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Tepe, Genel Müdür Başa'ya Muratlı Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa Başkan Tepe'nin yapmış olduğu nazik ziyaretten çok memnun olduğunu dile getirerek, "TESKİ olarak ilçe ayrımı yapmadan nerenin hizmete ihtiyacı varsa, biz oraya gerekli hizmeti götürürüz. Güçlü, sağlam ve donanımlı kadromuzla gece gündüz çalışıyoruz. Her şey daha güzel bir Tekirdağ için" diye konuştu.

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