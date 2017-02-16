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Muratlı Cemevi’nin Temeli Atıldı

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Muratlı Cemevi’nin Temeli Atıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaptırılan cemevi inşaatının temeli törenle atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaptırılan cemevi inşaatının temeli törenle atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanısıra ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve diğer davetlilerin katıldığı temel atma töreninde ilk konuşmayı yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya inşaat hakkında genel bilgiler verdi.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe konuşmasında, cemevi için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür ederken Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Demir de bu vakıf inşaatının Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Hızır ayındayız. Başkanımız hızır gününde bizim imdadımıza hızır gibi yetişti kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Görev süremizin sonuna kadar verdiğimiz sözlerin hepsini tutacağız. Bundan sonra da 3-4 ay içinde Şarköy ilçemize de bir cemevi inşaatının temelini atacağız. Çok kıza zamanda Süleymanpaşa ilçemizde yaptığımız okulu Milli Eğitime teslim edeceğiz. Atatürk'ün idealleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu projemiz Alevi vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Bin 450 metre kareli alana 4 kat inşa edilecek olan ve yaklaşık 2 milyon 650 bin liraya mal olacak olan Muratlı Cemevi inşaatının yaklaşık 7 ay içinde tamamlanarak Muharrem ayına yetiştirilmesi planlanıyor.

Muratlı Cemevi’nin Temeli Atıldı

Muratlı Cemevi’nin Temeli Atıldı

Muratlı Cemevi’nin Temeli Atıldı

Muratlı Cemevi’nin Temeli Atıldı

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