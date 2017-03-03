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Muratpaşa 6 Mart’ta İşe, Okula Bisikletle Gidecek

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Muratpaşa 6 Mart’ta İşe, Okula Bisikletle Gidecek
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın "Atatürk'ün Antalya gelişinin yıldönümü, 6 Mart, milat olsun" çağrısıyla hazırlıkları başlayan Antalya...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın "Atatürk'ün Antalya gelişinin yıldönümü, 6 Mart, milat olsun" çağrısıyla hazırlıkları başlayan Antalya Bisiklet Günü'nde bisiklet kullanıcıları sabah evden işyerlerine, okullarına bisikletle gidecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Bisiklet Sevenler grubuyla akşam buluşmasında "Atatürk'ün Antalya gelişinin yıldönümü, 6 Mart, milat olsun ve o gün Antalya işyerlerine, okullara bisikletle gitsin" çağrısıyla hazırlıklarına başlanan Antalya Bisiklet Günü programı belli oldu.

Antalya'da faaliyet gösteren bisiklet gruplarının katılımıyla kurulan Antalya Bisiklet Platformu'yla birlikte düzenlenen gün için, "Haydi Antalya Pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet kullanıcıları sabah evden işyerlerine, okullarına bisikletle gitmeye çağrıldı.

Muratpaşa pedallıyor

6 Mart'ta Muratpaşa Belediyesi çalışanları da işyerlerine bisikletle gelecek. Muratpaşa çalışanları saat 08.00'de Laura AVM yanında bulunan otopark alanında buluşup toplu halde bisikletleriyle işyerine gelmek için sözleşti. Pazartesi günü Belediye Başkanı Uysal da makam aracını bırakıp evinden bisikletle başkanlığa gelecek. Ümit Uysal ve belediye çalışanları Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin yıldönümünde Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunup ardından mesailerine başlayacak.

Akşam turu

Muratpaşa'da Antalya'nın bu anlamlı günü 6 Mart 2017 saat 20.00'de Atatürk Parkı'ndan başlayıp Atatürk'ün karla örtülü Beydağları'nı uzun uzun seyredip "Hiç şüphesiz ki Antalya Dünya'nın en güzel yeridir" dediği Rumkuş (Erenkuş) mevkiine bisiklet turuyla kutlayacak. Güzergah üzerinde Atatürk Evi'nde mola verecek bisikletçiler burada İstiklal Marşı ve ardından İzmir Marşı'nı okuyacak. Turun bitiş noktası Rumkuş (Erenkuş) Mevkii'nin de bulunduğu Falez 2 Parkı'nda müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlanacak.

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