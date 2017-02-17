  • BIST 88.223
  • Altın 146,047
  • Dolar 3,6664
  • Euro 3,9023
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 2 °C

Muratpaşa Belediyesi 2 Bin 90 Bisiklet Dağıttı

» »
Muratpaşa Belediyesi 2 Bin 90 Bisiklet Dağıttı
Muratpaşa Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın bisiklet yolu yapan belediyelere sağladığı "bisiklet desteği" kapsamında aldığı 2 bin 90 bisikleti Muratpaşa...

Muratpaşa Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın bisiklet yolu yapan belediyelere sağladığı "bisiklet desteği" kapsamında aldığı 2 bin 90 bisikleti Muratpaşa sakinlerine teslim etti.

Muratpaşa Belediyesi, Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ilgili mevzuatı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından bisiklet yolu ile ilgili yayımlanan standartlara bağlı olarak Ocak 2015'ten sonra bisiklet yolu yapan belediyelere Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı bisiklet desteği kapsamında 2 bin 90 bisiklet almaya hak kazandı.

Bakanlığın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aracığıyla Muratpaşa Belediyesi'ne teslim ettiği bisikletlerin ilçe sakinlerine ücretsiz dağıtımı da tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi, Turunç Masa aracığıyla aldığı talepleri, müracaatta bulunan kişinin genel sağlık durumu, kullanım amacı gibi çeşitli kriterlere göre derecelendirdi.

Yapılan değerlendirmenin ardından bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanacağını, gündelik fiziksel aktivitesini daha da yukarı çekmek isteyen kişilere öncelik tanınarak bisikletler, taahhütname ile dağıtıldı.

Muratpaşa Belediyesi 2 Bin 90 Bisiklet Dağıttı

Muratpaşa Belediyesi 2 Bin 90 Bisiklet Dağıttı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milas Belediyespor Antalya’ya Gidiyor17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Muhtar Ve Vatandaşlardan Ekinci’ye Teşekkür17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Ege Bölgesi’nden Referandum Yorumları17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Kocasinan’da Daha Temiz Çevre İçin Daha Bilinçli Nesiller17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • İnönü’de Meyve Gübreleme Kursunu Tamamlayanlara Sertifikaları Verildi17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Büyükşehir’in Yardım Köprüsüne Destek17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Jcı Antalya Şubesi 2017 Yılı Çalışmalarına Başladı17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Tepebaşı’nın Çevre Eğitim Programı Büyük İlgi Görüyor17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Mamak’tan Halep’e Yardım17 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Lübnanlı Heyet Aosb’de17 Şubat 2017 Cuma 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti