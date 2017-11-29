Muratpaşa Belediyesi’nden Vatandaşlara Kandil Simidi

Muratpaşa Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle çalışanlara ve vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Muratpaşa Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle çalışanlara ve vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kandil dolayısıyla çalışanlarına ve ilçe sakinlerine kandil simidi dağıttı. Belediye girişinde kurulan masadan kandil simitlerini Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ikram etti.

Uysal, Mevlit Kandili'nin barış, kardeşlik, huzur ve sağlık getirmesi dileğiyle tüm Müslüman aleminin ve vatandaşların kandilini kutladı.