Muratpaşa Kursları Öğrenme Şenliği’nde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Antalya Öğrenme Şenliği'ne katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Antalya Öğrenme Şenliği'ne katıldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Antalya Öğrenme Şenliği, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Muratpaşa Belediyesi'nin hem destekleyicisi hem de katılımcısı olduğu şenliğini açılışında Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı.

Pazar günü sona erecek şenliğin açılış töreni sonrası Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin meslek eğitim ve sanat kurslarını tanıtımı amacıyla açtığı standı ziyaret etti. Başkan Uysal, mask, örgü, gravür, çini, resim gibi branşlarda atölye çalışmalarını gerçekleştirildiği Muratpaşa standında ziyaretçilerle sohbet etti.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da devam eden kurslarının nihai amacının insanların yaratıcılıklarını artırmak olduğunu söyledi. Ümit Uysal, "Toplumun enerjisi iyi şeylere nasıl aktarılır, toplum için iyi sonuçlar nasıl doğar, işte böyle çalışmalar sonucu doğar" dedi. Ümit Uysal, daha sonra Antalya'nın ilçelerinden gelerek şenliğe katılan halk eğitim merkezlerinin stantlarını da ziyaret etti.