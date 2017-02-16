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Muratpaşa Seri Peşinde

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Muratpaşa Seri Peşinde
Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü ile sahasında karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü ile sahasında karşılaşacak.

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında sahasında Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırlayacak. 18 Şubat Cumartesi saat 17.00 Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Ankara ve Hatay bölgesinden Özgür Benli ve Savaş Yüksek hakem ikilisi yönetecek.

Ligin ikinci devresinde güzel galibiyet serisi yakaladıklarını belirten antrenör Birol Ünsal, "Güçlü bir takımla zor bir maç olacak. Kastamonu Belediyesinde Avrupalı yıldızlar var ama biz oyuncularımıza güveniyoruz. Sahamızda kazanmak ve üst sıralarda kalmak istiyoruz" dedi.

Muratpaşa Seri Peşinde

Muratpaşa Seri Peşinde

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