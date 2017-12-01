  • BIST 103.817
  • Altın 161,687
  • Dolar 3,9395
  • Euro 4,6964
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Muratpaşa’da Hedef Galibiyet

» »
Muratpaşa’da Hedef Galibiyet
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, bu hafta evinde Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, bu hafta evinde Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmanın ardından 18 puanla liderlik koltuğunun namağlup sahibi olan Muratpaşa Belediyespor, bu hafta ligin bir diğer Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü evinde ağırlayacak.

Geçen hafta Eskişehir'in bir diğer temsilcisi Şehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşan ve 37 - 32'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılan Muratpaşa Belediyespor'da tek hedef galibiyet.

Pazar günü saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisi yönetecek.

Antrenör Birol Ünsal, bu hafta karşılaşacakları Anadolu Üniversitesi'nin ligde sadece 1 galibiyetinin bulunmasının öneminin olmadığını söyledi. Hiçbir maçın oynamadan kazanılmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önemli olan rakip kim olursa olsun kendi oyun karakterinizi, anlayışınızı sahaya yansıtabilmenizdir. Ligde ilk yarının sona ermesinde son 3 haftalık döneme girdik. Kalan maçlarımızı da alıp ilk yarıyı lider bitirmekten başka bir amacımız yok" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş İle Galatasaray 342. Randevuda01 Aralık 2017 Cuma 10:13
  • Bu Kez Sahaya Değil Sahneye Çıktılar01 Aralık 2017 Cuma 10:08
  • Arapgir Sipahider Futbol Turnuvası Sona Erdi01 Aralık 2017 Cuma 10:08
  • Muslera İle Selçuk, Beşiktaş Maçı Kaçırmadı01 Aralık 2017 Cuma 09:13
  • 12 Yaşında 25. Altın Madalyasını Kazandı01 Aralık 2017 Cuma 09:08
  • Şenol Güneş: 2 - Igor Tudor: 101 Aralık 2017 Cuma 09:03
  • Süper Lig’in ‘En Değerli’ Derbisi01 Aralık 2017 Cuma 08:58
  • Samsunspor Divan Kurulu: "Gün, Birlik Günüdür"01 Aralık 2017 Cuma 08:48
  • Emre Akbaba’nın Çalışkanlığı Da 10 Numara01 Aralık 2017 Cuma 08:48
  • Kenan Karaman: "Cenk Tosun Örnek Olmalı"01 Aralık 2017 Cuma 08:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti