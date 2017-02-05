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Muratpaşa’da Herkes İçin Her Yaşta Spor

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Muratpaşa’da Herkes İçin Her Yaşta Spor
Muratpaşa Belediyesi, ilkbahar dönemi spor okullarını, aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında yapımını gerçekleştirdiği...

Muratpaşa Belediyesi, ilkbahar dönemi spor okullarını, aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında yapımını gerçekleştirdiği 4 spor salonun da bulunduğu 22 tesiste çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 20 branşta açıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 4 yaş için jimnastik kurslarıyla başlayan ve 7'den 77'ye ilçe sakinlerinin ücretsiz yararlandığı spor okullarında ilkbahar dönemi başlıyor. Geçen 4 ayı kapsayan sonbahar döneminde 4 bin 623 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen spor okullarının tamamlanmasının ardından hazırlıkları tamamlanan ilkbahar dönemi için 22 farklı tesiste farklı yaş gruplarına yönelik 20 branşta spor okulu açılıyor.

"Sahaya iniyorlar"

Yetişkinlere yönelik tenis, squash, badminton, fitness, su cimnastiği, halk oyunları, sabah sporu, zumba, yoga kurslarını açılacağı ilkbahar döneminde ilk ders 6 Şubat Pazartesi başlayacak. İlk ders için aralarında Bayındır Parkı ve Ermenek İlköğretim Okulu Spor Salonu'nunda bulunduğu 8 noktada saat 08.30'da mahalle sakinleri sabah sporu ve zumba kursları için biraraya gelecek.

"Jimnastikten badmintona"

4 yaşında jimnastik kurslarıyla başlayan ve 15 yaşına kadar futboldan güreşe, badmintondan squasha 11 branşta çocuk ve gençlere yönelik spor okulları ise 11 Şubat Cumartesi günü futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, kickboks, badminton ve squash kurslarıyla başlayacak. Salon sporları için, hafta sonları, Muratpaşa Belediyesi'nin Okullar Hayat Olsun projesiyle yapımını gerçekleştirdiği 4 salon da açık olacak.

Uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda sınırlı sayıda kalan kontenjan için Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayıp kayıt yaptırmak yeterli olacak.

"Okullar hayat olsun"

Muratpaşa Belediyesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında yapımını tamamladığı spor salonları da ilkbahar dönemi spor okullarıyla mesai saatleri mahalle sakinlerine açıldı. Namık Kemal Ortaokulu Spor Salonu, Salı ve Perşembe günleri 08.00- 09.15 arasında yetişkinlere yönelik sabah sporunda mahalle sakinlerince kullanılacak. Ayrıca, salonda Salı ve Cuma 20.00 - 22.00 arasında badminton kursları, Çarşamba ve Cuma ise 18.00 - 20.00 saatleri arasında kadınlara yönelik zumba kursu düzenlenecek.

Dilşad Refizade İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda ise yetişkinlere yönelik badminton kursları Pazartesi ve Perşembe günleri 20.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Pazartesi ve Perşembe günleri ise salon sabah saatlerinde spor yapmak isteyen mahalle sakinlerini hizmetinde olacak.

Güzeloba Ortaokulu Spor Salonu'nda ise haftada üç gün 19.30 - 21.30 yetişkinlere yönelik badminton kursları düzenlenecek. Zumba kursları ise Salı ve Perşembe günleri, mesai saatinin hemen ardından 18.00'de başlayacak ve 19.30'a kadar devam edecek. Ermenek İlköğretim Okulu Spor Salonu ise Pazartesi ve Perşembe günleri saat 09.15'te başlayacak sabah sporuna ev sahipliği yapacak.

Muratpaşa’da Herkes İçin Her Yaşta Spor

Muratpaşa’da Herkes İçin Her Yaşta Spor

Muratpaşa’da Herkes İçin Her Yaşta Spor

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