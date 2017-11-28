Muratpaşa’da Sağlık Hizmetlerine Özel Projeler

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Komşularımızın daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması için spordan sağlık hizmetlerine özel projeler hayata...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Komşularımızın daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması için spordan sağlık hizmetlerine özel projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

Sağlıklı Yaşam Derneği (SAYAD) Başkanı Bahattin Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Ümit Uysal, ziyaretleri dolayısıyla Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken Muratpaşa Belediyesi olarak bireylerin sağlık bilincinin gelişmesi ve toplum sağlığı konularında farkındalık oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede özellikle sporunu geniş kitlelere yayılması konusunda özenli bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Başkan Uysal, 11 kişinin Muratpaşa Belediyesi'yle düzenli spor yapar hale geldiğini aktardı. Ayrıca 13 bin kişiye diyetisyen hizmeti verildiğini ve yapılan projelerle 40 yaş üstü 102 bin kadının da kanser taramasından geçtiğini aktan Başkan Uysal, "İnsan sağlığını ilgilendiren projeleri uygulamak konusunda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Komşularımızın daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması için spordan sağlık hizmetlerine özel projeler hayata geçiriyoruz" diye konuştu.