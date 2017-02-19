Muratpaşa’da Semt Pazarlarına Ücretsiz Servis Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Pazar yerleri hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği, semt pazarları için ürün etiketlerinden başladığı düzenleme çalışmalarına...

Muratpaşa Belediyesi, Pazar yerleri hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği, semt pazarları için ürün etiketlerinden başladığı düzenleme çalışmalarına semt pazarı servisleri, önlüklü ve kimlik kartlı pazar esnafıyla devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, "Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereği, 2017 yılı sonuna kadar kaldırılacak sokak pazarlarının yerine kurulacak semt pazarları için düzenlemelerini sürdürüyor.

Düzenleme çalışmalarına önce tezgahlardan, vatandaşların satın aldığı ürünün üretildiği yere kadar bilmesine olanak sağlayan etiketlerden başlayan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de pazar yerlerine ücretsiz servis, önlüklü ve kimlikli pazar esnafıyla devam edecek.

Ücretsiz servis ilerleyen tarihte açıklanacak güzergahlarda, belli saatlerde hizmet vermeye başlayacak. Pazar yerlerinin güvenliğiyle birlikte, düzen ve kontrolü sağlamak amacıyla tüm pazar esnafına, "Pazarcı Esnafı Kimlik Kartı" ve esnaf önlüğü Muratpaşa Belediyesi'nce ücretsiz sağlanacak. Konuyla ilgili bilgilendirme çalışması Zabıta Müdürlüğü'nce pazar yerlerinde gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm bu çalışmaların sokak pazarlarından semt pazarlarına geçişin hazırlığı niteliğinde olduğunu söyledi. Pazar yerlerine ilişkin çalışmalar kapsamında birkaç mahallenin buluşma noktası niteliğindeki alanlarda çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdikleri, bazı sokak pazarlarını bu noktalara taşıdıklarını kaydeden Başkan Uysal, "Amacımız, en kısa zamanda bu yerlerin üstlerini de kapatarak, modern, hijyen koşullarını sağlayan sabit pazar noktaları oluşturmak. Muratpaşa'da komşularımızın güvenlikli, geniş tezgah aralığıyla yaşlı, hamile ve engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla alışveriş yapabildiği yerlerini hayata geçireceğiz" diye konuştu.