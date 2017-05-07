  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Muratpaşa’da Yeni Nesil Eğitim Dönemi Başlıyor

» »
Muratpaşa’da Yeni Nesil Eğitim Dönemi Başlıyor
Muratpaşa Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için tasarım, elektronik, robotik ve kodlama başlıklarını buluşturan "yeni nesil eğitim sistemine" geçiyor.

Muratpaşa Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için tasarım, elektronik, robotik ve kodlama başlıklarını buluşturan "yeni nesil eğitim sistemine" geçiyor. Bu sistemde çocuklar 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışacak, akıllı telefon ve tabletler için uygulamalar, oyunlar tasarlayacak, devreleri birleştirip robotlar yapacak.

Rekabetin yerine paylaşmayı, paranın yerine yeteneği, ezber bilgi yerine deneyimi koyan yeni nesil eğitimi sisteminde çocuklar; 3 boyutlu yazıcılarla, tasarım yazılımları, CNC cihazlarıyla çalışacak, lazer kesicileri kullanmayı öğrenecek, elektronik - robotik ve yazılım-kodlamayla birer ürüne dönüştürecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek ve Zeytinköy'de bulunan bilim ve eğitim merkezlerinde verilecek eğitim 3 ay sürecek. 7 - 14 yaş arası çocukların katılabileceği derslerde her sınıf en fazla 20 öğrenciden oluşacak. Dersler, 4 uzman teknik personel ve 1 süpervizör olmak üzere 5 kişilik bir ekip tarafından verilecek. Dersler ücretsiz olacak.

Kontenjanı bin öğrenciyle sınırlı olan yeni nesil eğitim sisteminde sınıflar yaş ve eğitim saatleri, okul ve ev mesafeleri göz önüne alınarak oluşturulacak.

Muratpaşa’da Yeni Nesil Eğitim Dönemi Başlıyor

Muratpaşa’da Yeni Nesil Eğitim Dönemi Başlıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • İzmit’ten Ağrı’ya Yardım Eli07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Başkan Vekili Öztürk’e Muhtarlardan Övgü07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Başkan Gökçek Muhtarlarla Bir Araya Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Hatay’ın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Mersin’in 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti