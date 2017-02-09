Muratpaşa’dan Çocuklara Spor Desteği

Muratpaşa Belediyesi, Çocuk Evleri'nde bulunan 197 çocuğun belediye spor tesislerini kullanması için Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle...

Muratpaşa Belediyesi, Çocuk Evleri'nde bulunan 197 çocuğun belediye spor tesislerini kullanması için Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle protokol imzaladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında Çocuk Evleri'nde kalman çocukların Süleyman Erol Yüzme Havuzu başta olmak üzere belediyenin spor tesislerinden yararlanabilmesi sağlayan protokol törenle imzalandı. Törende Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve İl Müdür Yardımcısı Halil Atik yer aldı.

Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törende İl Müdür Yardımcısı Atik, protokolle birlikte Antalya'da 37 Çocuk Evi'nde kalan 197 çocuğun Muratpaşa Belediyesi imkanlarından yararlanacağını söyledi.

Başkan Uysal; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Antalya Valiliği'ne Muratpaşa Belediyesi'ne çocuklara hizmet etme imkanı sağladığı için teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Biz çocuklarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bir ülkenin bütün çocukları o ülkenin bütün insanlarınındır. Çocuklarımız hepimizindir" dedi. Başkan Uysal, protokol kapsamında ilk olarak Bakanlığın koruması altındaki çocuklara Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda temel yüzme eğitimi verileceğini dile getirdi.

Protokolün imzalanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan program çerçevesinde gruplar halinde temel yüzme eğitimi alacak çocukların ilk gurubu için ilk ders de başladı.