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Muratpaşa’dan Milli Takıma 6 Oyuncu

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Muratpaşa’dan Milli Takıma 6 Oyuncu
Muratpaşa Belediyespor, 2018 Kadınlar Hentbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ve İspanya ile karşılaşacak Milli Takıma, Yenimahalle ile en fazla sporcu gönderen...

Muratpaşa Belediyespor, 2018 Kadınlar Hentbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ve İspanya ile karşılaşacak Milli Takıma, Yenimahalle ile en fazla sporcu gönderen takım oldu. Milli Takımın 31 kişilik aday kadrosunda Muratpaşa Belediyespor'un 6 oyuncusu yer alıyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2018 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 6. Eleme grubunda oynayacağı İspanya ve Almanya müsabakaları için aday kadrosu açıklandı. 31 kişilik kadroda Muratpaşa Belediyespor'un 6 oyuncusu yer aldı.

Yenimahalle Belediyespor'la Milli Takıma en fazla oyuncu gönderen kulüp olan Muratpaşa Belediyespor'dan, aday kadroda Merve Durdu, Ayşe Dinç, Döne Gül Bozdoğan, Ceren Demirçelen Coşkun, Cansu Akalın, Gülsüm Güleçyüz yer alıyor.

Pazartesi günü Ankara'da toplanacak ve hazırlıklarını THF Spor Salonu'nda gerçekleştirecek Milliler kamp çalışmaları kapsamında İtalya ve Makedonya Milli Takımları ile 22-24 Eylül tarihlerinde hazırlık turnuvasında mücadele edecek. Hazırlık turnuvasının ardından 26 Eylül Salı günü İspanya'nın Meilla şehrine hareket edecek olan Milli Takım, 27 Eylül Çarşamba günü İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 1 Ekim Pazar günü ise Almanya ile Amasya'da karşılaşacak.

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