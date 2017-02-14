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Muratpaşalı Kadınlardan ‘Sevgi Ve Barış’ Sporu

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Muratpaşalı Kadınlardan ‘Sevgi Ve Barış’ Sporu
Muratpaşa Belediyesinin sadece kadınlardan oluşan sabah sporu grubu Çılgın Nar Taneleri, 14 Şubat Sevgililer Gününde "sevgi ve barış" için ter döktü.

Muratpaşa Belediyesinin sadece kadınlardan oluşan sabah sporu grubu Çılgın Nar Taneleri, 14 Şubat Sevgililer Gününde "sevgi ve barış" için ter döktü. Kadınlar, 1 saatlik yorucu sporun ardından kalp şeklinde bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin hafta içi her gün kentin 16 farklı noktasında spor salonlarında, statlarda, parklarda kent sakinleriyle birlikte pilates ve step ağırlıklı sabah sporu aralıksız devam ediyor. Günün ilk saatlerinde spor için bir araya gelen kadınlar, artık kendilerine verdikleri isimlerle anılmaya başladı. O gruplardan biri Çılgın Nar Taneleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için yine Muratpaşa Belediyesinin yapımını gerçekleştirdiği Namık Kemal Ortaokulu Spor Salonunda buluştu.

Ankara'nın Bağları türküsü ve 9/8'lik Roman havaları eşliğinde yapılan sabah sporunda kadınlar, pilates bandı yerine Muratpaşa'da kadına yönelik şiddete karşı duruşun sembolü Alyazmaları kullandı. Kadınlar, 1 saatlik sporun ardından "sevgi ve barış" için kalp şeklinde bir araya geldi.

Muratpaşalı Kadınlardan ‘Sevgi Ve Barış’ Sporu

Muratpaşalı Kadınlardan ‘Sevgi Ve Barış’ Sporu

Muratpaşalı Kadınlardan ‘Sevgi Ve Barış’ Sporu

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