Muratpaşa’nın Organik Atıkları Gübreye Dönüşecek

Muratpaşa Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin "organik atık" tabir edilen ve kentsel çöpün büyük bir miktarını oluşturan mutfak...

Muratpaşa Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin "organik atık" tabir edilen ve kentsel çöpün büyük bir miktarını oluşturan mutfak ve bağ-bahçe atıklarını kompost gübreye dönüştürecek "Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor" projesine dahil oldu.

Muratpaşa Belediyesi, Buğday Derneği'nin suları ve toprağı zehirleyen, geniş doğal alanları kaplayan ve küresel iklim değişikliğinin önemli bir sebebi metan gazı salınımına neden olan organik atıkları kompost gübreye dönüştürülmesini böylece hem doğayı koruyup hem de toprağı bereketlendirmeyi hedefleyen "Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor" projesinin paydaşı oldu.

Derneğin bu çerçevede belediyelere yönelik düzenlediği ihtiyaç analizi anket çalışması sonucunda Muratpaşa Belediyesi, bahçe atıklarını kompost gübreye dönüştüren çalışmasıyla projeye davet edildi. Proje kapsamında Muratpaşa Belediyesi yetkilileri 13 - 14 Aralık tarihlerinde Brüksel'de kentsel kompost çalışmalarına ilişkin alan ve eğitim çalışmalarına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi parklarda ve site ve apartmanlarını bahçelerinde ortaya çıkan dal, yaprak gibi atıklardan bir süre önce kompost gübre üretine geçti. Muratpaşa Belediyesi ekiplerince toplanan atıklar yerinde öğütülüyor. Bu işlemle küçük parçalara ayrılan atıklar kompost haline dönüşmesi için 2 metre yüksekliğinde yığınlar haline getiriliyor. Oluşturulan yığının sıcaklık takibi yapılarak fermantasyonu sağlanıyor. Muratpaşa Belediyesi, park ve bahçelerinde kullanılmak üzere şu ana kadar 460 metreküp kompost gübre üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin genel kompost potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan projede, ankete katılan belediyeler arasından, kompost tesisi kurmaya en yatkın olan 21 belediye seçildi. Proje kapsamında ayrıca belediyelere yönelik bir de kompost rehberi hazırlanacak ve 12 Ocak 2017 tarihinde, Kadir Has Üniversitesi'nde halka açık bir konferans düzenlenecek.