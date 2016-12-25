  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Muratpaşa’nın Organik Atıkları Gübreye Dönüşecek

» »
Muratpaşa’nın Organik Atıkları Gübreye Dönüşecek
Muratpaşa Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin "organik atık" tabir edilen ve kentsel çöpün büyük bir miktarını oluşturan mutfak...

Muratpaşa Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin "organik atık" tabir edilen ve kentsel çöpün büyük bir miktarını oluşturan mutfak ve bağ-bahçe atıklarını kompost gübreye dönüştürecek "Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor" projesine dahil oldu.

Muratpaşa Belediyesi, Buğday Derneği'nin suları ve toprağı zehirleyen, geniş doğal alanları kaplayan ve küresel iklim değişikliğinin önemli bir sebebi metan gazı salınımına neden olan organik atıkları kompost gübreye dönüştürülmesini böylece hem doğayı koruyup hem de toprağı bereketlendirmeyi hedefleyen "Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor" projesinin paydaşı oldu.

Derneğin bu çerçevede belediyelere yönelik düzenlediği ihtiyaç analizi anket çalışması sonucunda Muratpaşa Belediyesi, bahçe atıklarını kompost gübreye dönüştüren çalışmasıyla projeye davet edildi. Proje kapsamında Muratpaşa Belediyesi yetkilileri 13 - 14 Aralık tarihlerinde Brüksel'de kentsel kompost çalışmalarına ilişkin alan ve eğitim çalışmalarına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi parklarda ve site ve apartmanlarını bahçelerinde ortaya çıkan dal, yaprak gibi atıklardan bir süre önce kompost gübre üretine geçti. Muratpaşa Belediyesi ekiplerince toplanan atıklar yerinde öğütülüyor. Bu işlemle küçük parçalara ayrılan atıklar kompost haline dönüşmesi için 2 metre yüksekliğinde yığınlar haline getiriliyor. Oluşturulan yığının sıcaklık takibi yapılarak fermantasyonu sağlanıyor. Muratpaşa Belediyesi, park ve bahçelerinde kullanılmak üzere şu ana kadar 460 metreküp kompost gübre üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin genel kompost potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan projede, ankete katılan belediyeler arasından, kompost tesisi kurmaya en yatkın olan 21 belediye seçildi. Proje kapsamında ayrıca belediyelere yönelik bir de kompost rehberi hazırlanacak ve 12 Ocak 2017 tarihinde, Kadir Has Üniversitesi'nde halka açık bir konferans düzenlenecek.

Muratpaşa’nın Organik Atıkları Gübreye Dönüşecek

Muratpaşa’nın Organik Atıkları Gübreye Dönüşecek

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı Gecesi Eğlence Mekanları 03.30’a Kadar Açık25 Aralık 2016 Pazar 10:28
  • Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi25 Aralık 2016 Pazar 10:23
  • Mersin’in 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi25 Aralık 2016 Pazar 10:23
  • Hatay’da Elektrik Kesintisi25 Aralık 2016 Pazar 10:23
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi25 Aralık 2016 Pazar 10:23
  • Akgül, Mamak’ta İşyeri Açan Esnafı Yalnız Bırakmadı25 Aralık 2016 Pazar 10:18
  • Elazığ’da Mekke’nin Fethi Programı Gerçekleştirildi25 Aralık 2016 Pazar 10:13
  • Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı25 Aralık 2016 Pazar 10:13
  • Ekolojik Pazarın Resmi Açılışı Yapıldı25 Aralık 2016 Pazar 10:09
  • Milletvekili Hürriyet Gündeme Getirdi, Bakanlık Evyap’ta İnceleme Başlatacak25 Aralık 2016 Pazar 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti