Muratpaşa’nın Teknoloji Sınıflarına Meb’den Ödül

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, Vostalya ve Motosiklet Grubu işbirliğiyle Ramazan Savaş Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde açılan...

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, Vostalya ve Motosiklet Grubu işbirliğiyle Ramazan Savaş Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde açılan teknoloji sınıfları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Yenilikçilik'ödülüne değer görüldü.

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan ayında hizmete açılan ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, Vostalya ve Motosiklet Grubu işbirliğiyle Hatice- Ramazan Savaş Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde kurulan 3 teknoloji sınıfıMilli Eğitim Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Bakanlık, "Teknolojiyle Bağımsızlaşıyorum" projesi kapsamında açılan sınıfları eğitim ve öğretimde yenilikçi uygulamalar kapsamında ödüle değer gördü ve "Yenilikçilik Beratı'yla ödüllendirildi. Ödülü, Okul Müdürü İlhan Gemalmaz, Mersin'de düzenlenen törende teslim aldı.

Antalya'ya ödülle dönen Gemalmaz, Muratpaşa Belediyesi ve aynı zamanda Adalya Vakfı Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Ziyarette, Adalya Vakfı Başkan Vekili Bilal Köleoğlu, Vakıf Müdürü Cem Kotan, Okul Aile Birliği Başkanı Ali Kırbaş da yer aldı.