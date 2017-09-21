Muratpaşa’nın Yaşlı Evleri’nde Yeni Hayat

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Muratpaşa, Antalya'nın 12 ilçesinin sahip olduğu nüfustan daha fazla 60 yaş ve üstü nüfusa sahip ilçe...

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Muratpaşa, Antalya'nın 12 ilçesinin sahip olduğu nüfustan daha fazla 60 yaş ve üstü nüfusa sahip ilçe oldu.

Muratpaşa, TUİK'in son açıkladığı nüfus istatistiklerine göre Antalya'nın 12 ilçesinin sahip olduğu nüfustan daha fazla 60 yaş ve üstü nüfusa sahip. 486 bin 408 nüfusa sahip ilçenin yüzde 13 ile 63 bin 731'ini bu nüfus grubu oluşturuyor. Antalya ortalamasının üzerinde 60 yaş ve üstü nüfusun bulunduğu ilçede Muratpaşa Belediyesi, 3 yılda kurulan Yaşlı Evleriyle bu yaş grubunda ulaştığı nüfus 3 bin 298 oldu.

Günü geçiştirmiyorlar

Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlılara yönelik çalışmaları, 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Parkı'nda, kentin en güzel manzaralarından birine sahip bir noktada ilk Yaşlı Evini açmasıyla başladı. Bu evleri sırasıyla Fener ve Soğuksu mahalleleri Yaşlı Evleri izledi. Zaman içinde üyelerinin adını "Gönül Bahçesi" koyduğu bu yerler, Muratpaşa'da 60 yaş ve üstü nüfusun gün geçirdiği yerler olmanın çok ötesine geçmeyi başardı.

Uzman personel

Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı merkezler, 60 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinlerine üyelik sistemiyle birbirinden farklı alanlarda hizmet vermeye başladı. Yaşlı Evleri'nde sabah sporuyla başlayan gün tiyatro, satranç, minyatür boyama gibi kurslarla devam etti.

Dans şampiyonları

Zaman içinde bu kurslara dans, Türk Halk Müziği kursları, koro çalışmaları da eklendi. Dans kurslarına kayıt yaptıran kıdemli kent sakinleri, işi o kadar sıkı tuttu ki, Ekim 2016'da Belek'te düzenlenen Dünya Dans Şampiyonası'nda yaş gruplarında Dünya Şampiyonu oldu. Yaşlı Evi'nin dans takımı zaman içinde yeni katılımlarla genişlerken bu yıl Adana'da katıldıkları Türkiye Dans Şampiyonası'nda tüm birinciliklere ambargo koydu. En genci 60 en yaşlısı 72 yaşında olan 8 çift, sadece şampiyonluğu değil diğer kürsü derecelerini de kazandı.

Alzheimer'e karşı sudoku

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evlerinde, kıdemli kent sakinlerinin kendisini unutkanlık ve hafıza kaybıyla gösteren Alzheimer'dan korunmak ve sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamak için de programlar düzenlemeye başladı. Bu amaçla başta birbirinden farklı desenlerin farklı renkler boyandığı mandala, sudoku başta olmak üzere farklı zeka oyunları ve örgü kursları açıldı.

Yaşlı evinde düğün var

Muratpaşa Yaşlı Evi'nin kurslarında tanışan 74 yaşındaki Hüseyin Soner ve 64 yaşındaki Filiz Akyer'in evlilikleri 2'nci yılını geride bıraktı. Muratpaşa Belediyesi, bu çalışmalarıyla Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı'na da kabul edildi. Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerine 2 vesikalık fotoğrafıyla birlikte ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle gelen Muratpaşa'nın 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinleri üye olabiliyor.