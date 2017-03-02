Murzioğlu: “Birlikten Kuvvet Doğar”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun; esnafıyla, sanatkarıyla, tüccarıyla, sanayiciyle bir bütündür....

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun; esnafıyla, sanatkarıyla, tüccarıyla, sanayiciyle bir bütündür. Birlikten kuvvet doğar" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Aydın Özvatan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Bülbüloğlu ve Oğuzhan Serinkaya, Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük, yeni hizmet binasına taşınan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler'i ziyaret etti. SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, heyete ilk olarak yeni hizmet binasını tanıtarak, çalışma alanlarını ve birimleri gezdirdi.

Güler: "Her kesimle gönül bağımız var"

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve heyetini makamında ağırlayan SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Yaşadığımız şehre katkı sağlamak bizler için asli sorumluluktur. Bunun bilinciyle şehrimizin en büyük sivil toplum örgütlerinden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere tüm kesimlerle gönül bağımız var. İlişkilerimiz her zaman üst seviyede olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Göreve gelmeden önce üyelerimize verdiğimiz hizmet binası sözümüzü Allah'ın izniyle yerine getirdik. Binamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yeni hizmet binamızda camiamıza ve Samsunumuza daha güzel hizmetler ve projeler üreteceğiz" diye konuştu.

Murzioğlu: "Ortak paydamız Samsun"

Yeni hizmet binasının esnaf ve sanatkarlar camiasına hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, "Samsun; esnafıyla, sanatkarıyla, tüccarıyla, sanayiciyle bir bütündür. Bizlerin ortak paydası Samsun'dur. Hep birlikte bu şehrin hizmetindeyiz. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Tek amacımız da şehrimize katkı sağlamak. Bunun gayreti içindeyiz. Birlikten güç doğar. Bu zamana kadar hep birlikte el ele vererek, pek çok çalışmamızın hayata geçmesini sağladık. Bizler, güçlü ve geniş bir aileyiz. Her zaman ifade ettiğim gibi; güzel şehrimizi layık olduğu yere taşımak adına hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Gerçekten camianıza yakışır, çok güzel ve ferah bir hizmet binası yapmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Biz de yeni hizmet binamızın temelini attık. İnşallah kısa zamanda hayata geçirerek, üyelerimizin ve Samsunumuzun hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.