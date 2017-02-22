Murzioğlu, Tunuslu Heyeti Samsun’u Keşfetmeye Davet Etti

Samsun'un tarihi ve turistik güzelliklerini görmek için şehre gelen Tunuslu turizm ve seyahat acentesi yetkileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı...

Samsun'un tarihi ve turistik güzelliklerini görmek için şehre gelen Tunuslu turizm ve seyahat acentesi yetkileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun konuğu oldu.

Ziyarette konuşan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun turizm potansiyeliyle turistler için velinimet. Sizleri kentimizi keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini daha yakından tanımak amacıyla, Türk Hava Yolları'nın düzenlediği organizasyon çerçevesinde kente gelen 15 Tunuslu turizm ve seyahat acentesi yetkilileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Tunus THY Müdürü Okan Uluocak, THY Samsun Bölge Müdürü Hüseyin Talha Sürücü, Samsun TSO Meclis Başkanı Aydın Özvatan ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de bulunduğu ziyarette Başkan Salih Zeki Murzioğlu, heyete kent hakkında bilgi verdi.

Samsun, bölgenin en önemli kenti

Samsun'un turizm olanakları ve potansiyeliyle özellikle Orta Doğulu turistler için velinimet olduğunu belirten Murzioğlu, "Kentimiz, sahip olduğu doğal turizm alanları, yaylaları, sahilleri, termal tesisleri, gölleri ve şelaleleri ile muhakkak görülmesi gereken kentlerden biri. Kentimiz ayrıca, bölgenin en önemli ticaret kenti. Karadeniz çanağının en büyük kenti Samsun, dört ulaşım aksına sahip Türkiye'nin üç şehrinden bir tanesi. Aynı zamanda Samsun, Türkiye'nin sağlık yatırımları anlamında önemli bir merkez olması nedeniyle "sağlık turizmi" açısından da ciddi bir potansiyele sahiptir. Bunların yanında, kentimizin turizm altyapısı da son yıllarda önemli şekilde gelişti. Başta alışveriş merkezlerimiz olmak üzere, lüks ve temiz otelleri, restoranları, kafeleri ile şehrimizde önemli turizm hizmetlerine ekonomik fiyatlarla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Samsun'u lezzetli yemekleri, doğal güzellikleri, temiz havası ve eşsiz güzellikleri ile sizlere sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Murzioğlu: "İşbirliğine hazırız"

Tunuslu turizm ve seyahat acenteleri yetkililerini Samsun'u keşfetmeye davet eden Başkan Murzioğlu, "Bu konuda sizlere destek olmaya hazırız. Samsunumuz özellikle Orta Doğu pazarında büyümek isteyen bir il durumunda. Bunun için son yıllarda ciddi adımlarda atıldı. İlimiz son yıllarda turizm altyapısında önemli bir gelişim sağladı. Karadeniz'in en büyük ve en gelişmiş şehri Samsun'da turizm potansiyeli sürekli gelişim içinde. Samsun ayrıca, özellikle eşsiz uzun bir sahil alt yapısı, iç bölgelerindeki coğrafi güzellikleriyle dar bir yatırım alanına sıkışmış şehir değil. Sizlerle birçok ortak noktamız var. Artık, Türk Ticaret Kanunu'na göre yabancıların ülkemizde mülk edinme ve yatırım yapabilme kolaylıkları var. Samsun TSO olarak da Tunus ile Samsun arasında gerek ticari gerekse turizm faaliyetlerinin artması noktasında her türlü iş birliğine açığız. Yapacağınız gezilerde Samsun'u çok beğeneceğinize inanıyorum" diye konuştu.

Düzenlenen organizasyonun amacı hakkında bilgi veren Tunus THY Müdürü Okan Uluocak, ardından günün anısına Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na anı takdiminde bulundu. Başkan Murzioğlu ise ziyarete gelen misafirlere, kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi ile ilgili çeşitli dergi, kitapçık ve dokümantasyonlar verdi.