Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

İlahiyat Vizyon Programı'nda "Modern Çağda İslami İlimler Anlayışı" konusu hakkında konferans vermek üzere Karabük Üniversitesi'ne gelen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, konferansın sonrasında Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi.

Makamda gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Refik Polat konuk Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a Üniversitenin gelişimi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a kampüsü gezdirerek yerleşke ile ilgili yerinde bilgiler aktardı.