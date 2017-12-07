Muş Belediyesinden 43 Milyon Tl’lik Yatırım

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2017 yılında yaklaşık 43 milyon TL yatırımın gerçekleştirildiğini belirterek, 2018 yılında yapımına başlanacak...

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2017 yılında yaklaşık 43 milyon TL yatırımın gerçekleştirildiğini belirterek, 2018 yılında yapımına başlanacak olan 45 milyon TL maliyetli 6 büyük projenin de ihalesinin yapıldığını söyledi.

İhtiyaç duyulan hizmetleri vatandaşlarla buluşturan Muş Belediyesi, yaptığı yatırımlarla kenti geleceğe taşıyor. Hayata geçirdiği projelerle göz dolduran belediye, vatandaşların güven ve desteğini boşa çıkarmamak için sınırlarını zorlayarak hizmet üretmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, her yıl bir önceki yıla göre başarı çıtasını yükselttiklerini belirterek, gerçekleştirilebilir hedeflerle Muş'u güzelleştirdiklerini kaydetti.

2017 yılında yoğun bir tempo ile çalıştıklarının altını çizen Başkan Asya, en önemli projeleri bu yılda uygulamaya başladıklarını ifade etti. Bütçe konusunda tereddüt etmeden hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Asya, belediye kaynaklarının yetersiz olması durumunda farklı arayışlar içerisine girdiklerini ve sonuç olarak amaca ulaştıklarını belirtti. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu anlayışı ile görev süresinin her anını hizmet üretmeye yönelik kullanma gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Asya, "Niyetimiz bu aziz halka hizmet olduğu müddetçe, en büyük destekçimizin Allah olduğunu hep hissettik ve yaşadık. Allah'a şükürler olsun ilk iki yılımızda normal planlamalarımızın yanı sıra hazırladığımız projelerimizi uygulamaya almayı başardık. Kaynak konusundaki yetersizliği engel olarak görmedik. Eğer bir hizmete ihtiyaç duyuluyorsa bunun için sınırlarımızı zorlamamız gerektiğini düşünerek hareket ettik. Neticede 2017 yılı içerisinde yaklaşık 43 milyon TL yatırım yaparken, 2018 yılında yapımına başlanacak 45 milyon TL maliyetli 6 projenin de ihalesini yaptık. Bu verilere, projesini hazırladığımız ancak ihale etmediğimiz projeleri henüz eklemedik" dedi.

Altyapı projesinin en büyük yatırım olduğunu dile getiren Başkan Asya, "Muş'un yaklaşık 450 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamını yeniliyoruz. 100 milyon TL'yi aşkın maliyetli projemiz bile başlı başına bir yatırım. Bu yıl projemizde önemli bir mesafe kat ettik. Özellikle ana güzergahların döşemelerinin tamamlanması gelecek yıl çalışmaların gidişatını daha da kolaylaştırarak üst yapı alanında yapacağımız çalışmalara olanak sağlayacak. Ancak biz altyapı projesinin yanı sıra diğer alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 2018 yılında yapımına başlanacak Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi yenilenme işi, 2023 Hatıra Ormanı, Göletli Park, Kültürevi ve Kale Parkı yenilenme işi, yeni bilgi evleri ve Hürriyet Park gibi dev projelerin tüm hazırlıklarını tamamlandı. Bu 6 projemizi ilkbaharın uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Muş Belediyesinin yatırım yapan bir belediye olarak istatistiki verilerini paylaşmak bile bizim için büyük bir mutluluktur" diyen Başkan Asya, "Kaynaklarının tamamını halkı için seferber eden bir belediye konumuna gelmekten gurur duyuyoruz. Yenilikleri takip edip hayata geçirebilmek için sürekli bir arayış içerisinde olacağız. Allah'ın izniyle bu hizmet aşkını görev süremizin son gününe kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.