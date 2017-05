Muş Ovası Sulama Birliğinin Olağan Toplantısı Yapıldı

Muş Ovası Sulama Birliği Başkanı Zülküf Erikli, Muş Ovası Sulama Projesinin birinci etabının 500 milyon TL bedelle ihaleye çıkarılacağını söyledi.

Muş Ovası Sulama Birliği 2017 yılı birinci olağan toplantısı yapıldı. Devlet Su İşleri yerleşkesindeki birlik hizmet binasında düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Muş Ovası Sulama Birliği Başkanı Zülküf Erikli, çalışmalarla ilgili üyeleri bilgilendirdi. 5 ay süren zorlu sezona girdiklerini ifade eden Zülküf Erikli, "Malumunuz mevcut kanallarımızın durumu çok kötü. Betonu tamamıyla vasfını kaybetmiş, en az yüzde 40 su kaybımız var. Bu şartlarda suyu köylerimize, çiftçilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu sebeple siz değerli meclis üyelerimiz, herkes kendi köyünde bire bir çiftçilerle irtibat ve ilişki içinde olsun. Boşa akan suları ve kanal tahribatlarını sıralama durumlarında bire bir ilgilensin. Sizi aşan durumlarda bize müracaat edin, biz müdahale edelim. Tabii ki çiftçinin yaşadığı sıkıntıları da bize iletin. Biz zaten sürekli sulama bölgelerimizi takip ediyoruz" dedi.

Çok zor şartlarda suyu tarım arazilerine ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Erikli, "Çünkü kanallarımızın durumu çok kötü ama biz bu suyu sezon boyunca çiftçilerimize ulaştırmak zorundayız. Çünkü biz çiftçinin bir yıllık çoluk çocuğunun rızkı olan emeğini bir gün dahi ihmal edersek Allah bizden bunun hesabı sorar ve bu bir yıllık emeği de boşa gider demektir. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak zorundayız. Tabi biz bunu yaparken DSİ makine ekipman ve teknik konudaki desteklerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yetkililerimizden destek beklemekteyiz" diye konuştu.

Muş Ovası Sulama Projesine dikkat çeken Erikli, "Arkadaşlar biz bir taraftan mevcut sistemimizle uğraşırken, diğer taraftan Muş'umuzun hayat projesi olan Muş Ovası Sulama Projesiyle de yakından ilgileniyoruz. Çünkü bu proje olmasaydı biz mecbur bu mevcut sistemimize bir çare düşünmek zorundaydık. Ama Allah devletimize zeval vermesin, bu büyük projeyi hayata geçiriyor. Projenin birinci etap kısmı, yani 150 bin dekar alanının ihale işi tamamlanmış, bu ay içerisinde ihale ilanına çıkıyor ve ihalesi yapılacak. İhale işlemi biter bitmez de ihaleyi alan firma gelip başlayacaktır. Son sistem kapalı vanalı ve su sayacı da vanaların üzerinde olarak ihale yapılacak. Arkadaşlar bu bahsettiğim birinci kısım ihale bedeli de 500 milyon TL gibi çok büyük projedir. Türkiye'de gerçekten sayılı projelerdendir. Tabi şu anda Muş Ovasına çok önem veriyorlar. Hem ovanın büyüklüğü hem de su kaynaklarımızın çokluğu ve toprağımızın yeterince işletilmemesinden dolayı bu projenin bir an önce bitmesi ve işletmeye açılması çok önem arz etmektedir. Tabi bunun devamı olan ikinci ve üçüncü etap projenin de bir an önce tamamlanıp ihaleye çıkarılması temennimizdir. Projenin büyüklüğü ovanın yüzde 78 bölümünün sulanacak duruma getirilmesi nedeniyle 3 kısma ayrılmıştır. Temennimiz projenin tamamının bir an önce bitirilmesi ve işletmeye açılmasıdır" ifadelerini kullandı.