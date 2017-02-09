Muş Valiliğinden Karla Mücadele Açıklaması

Muş Valiliği, kış mevsimi boyunca 6 bin 122 kilometre yol açıldığını ve bu süre zarfında çok sayıda vakaya müdahale edildiğini bildirdi.

Muş Valiliği, kış mevsimi boyunca 6 bin 122 kilometre yol açıldığını ve bu süre zarfında çok sayıda vakaya müdahale edildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, tüm bağlı kurum kuruluşlarla vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye gayret gösterildiği ifade edildi. 2016-2017 yılı kış mevsiminin ağır geçtiği belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinesindeki tüm kurum ve kuruluşlar, vatandaşımızın mağdur olmaması için üzerlerine düşen görevi aralıksız bir şekilde yerine getirmektedirler. Bu kapsamda, 26 Ocak ile 5 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılan çalışma envanterleri çıkarılmıştır. Muş Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; 1 Aralık 2016-5 Şubat 2017 tarihleri arasında ilimizde yere düşen toplam kar yüksekliği 3,59 metre olarak ölçülmüş ve ölçülen toplam 326 milimetre yağışın normaline göre yüzde 46 artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Söz konusu tarihler arasında il merkezinde en düşük sıcaklık sıfırın altında 25.9, il genelinde ise en düşük sıcaklık sıfırın altında 32.8 derece olarak ölçülmüştür" denildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan karla mücadele çalışmasının aralıksız sürdürüldüğünü dile getirilen açıklamada, "İl nüfusunun yüzde 65'i kırsalda yaşamaktadır. İl Özel İdaresi ekipleri, köylerimizin 2 bin 726 kilometrelik yol ağından sorumludur. İl genelinde 367 köy ve 252 mezra bulunmakta, aşırı yağışlardan dolayı açılan yollar tekrar kapanmaktadır. İl Özel İdaresince yolların açık tutulması için 85 personel ve 55 araçla aralıksız çalışmalar devam etmektedir. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinin sağlanması için İl Özel İdare ekiplerince bu kısa zaman zarfında 6 bin 122 kilometre yol açmış ve bu çalışmalarda 107 bin 670 litre yakıt tüketmiştir. Şu an itibarıyla 61 köy yolumuz kapalı, kapalı olan köy yollarımızı açma çalışmaları son sürat devam etmektedir. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızdan gelen talepler karşılanmaya özen gösterilerek hasta, hamile ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımı ile okul, sağlık kurumları ve ibadethanelere ulaşımı sağlamak önceliklerimiz arasındadır" ifadeleri kullanıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 6 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında 9 hasta, 4 çığ düşmesi, 2 mahsur kalma ve 1 halı saha çökmesine müdahale edildiği kaydedildiği açıklamada, ayrıca kar yağışından dolayı mahsur kalan 400 yolcunun da tahliye edildiği bildirildi.

Söz konusu tarihler arasında 112 Acil Servise 29 bin 695 çağrı geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan bu çağrılardan hastaneye gelemeyecek durumda olan 838 çağrı için çıkış yapılmış ve 666 kişi taşınmıştır. Bunun yanı sıra paletli pajeroyla 27, paletsiz pajeroyla 11, snowtrack ile 8, helikopter ile 1 vatandaşımız en yakın sağlık kuruluşuna taşınmıştır. Ayrıca il içi 58, il dışı 37 olmak üzere 95 kişinin sevk işlemi gerçekleştirilmiştir."